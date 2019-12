Zasłużone zwycięstwo. Trzy punkty zostają w Manchesterze!

ANKIETA OGŁOSZENIE

Czy Manchester City zdobędzie tytuł mistrza Anglii w sezonie 2019/2020 Tak 67% Nie 33%

Jeżeli jesteś kibicem Manchesteru City, znasz się na Premier League, masz wystarczający zapał i ambicje do pracy, a przede wszystkim jeżeli chcesz wspomóc nasza stronę, to doskonale trafiłeś. Aby dołączyć do naszej ekipy musisz tylko napisać na plmanchestercity@gmail.com