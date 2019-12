Wracamy na ligowe boiska

Po prawie dwutygodniowej przerwie na reprezentacje drużyny Premier League wracają na ligowe boiska. Zdecydowana większość spotkań 13 kolejki angielskiej ekstraklasy rozegrana zostanie w sobotę 23.11.2019 roku, w tym najciekawiej zapowiadający się pojedynek dwóch drużyn zajmujących w tabeli miejsca premiowane udziałem w Lidze Mistrzów.

Manchester City F.C. - Chelsea London F.C. 23.11.2019 Etihad Stadium godz. 18:30

Do tego spotkania oba zespoły przystąpią w zgoła odmiennych nastrojach. Gospodarze po brzemiennej w skutkach wyjazdowej porażce 1:3 z Liverpoolem mają już 9 punktów straty do The Reds i mają już jedynie iluzoryczne szanse na powtórzenie sukcesu z poprzednich dwóch sezonów. Znacznie lepiej wiedzie się Obywatelom w Lidze Mistrzów. Po zremisowanym 1:1 meczu z Atalantą Bergamo SkyBlues potrzebują już tylko jednego punktu z dwóch pozostałych do rozegrania meczów, by z pierwszego miejsca w grupie zapewnić sobie awans do fazy pucharowej tych prestiżowych rozgrywek.

Inne nastroje panują na Stamford Bridge. Wydaje się, że drużyna prowadzona przez byłego piłkarza City Franka Lamparda po początkowych trudnościach złapała wreszcie odpowiedni rytm. Seria kolejnych 6 ligowych zwycięstw pozwoliła The Blues o jedno oczko wyprzedzić w tabeli Manchester City. Z ostatnich 11 oficjalnych meczów londyńczycy tylko raz schodzili z boiska pokonani (1:2 z Man United w Pucharze Ligi). W tabeli Ligi Mistrzów Chelsea z 7 punktami podobnie jak Ajax i Walencja zajmuje aktualnie 2 miejsce i nie jest pewna dalszego awansu.

Manchester City

Sytuacja kadrowa:

Oprócz kontuzjowanych Aymerica Laporte, Leroya Sané i Oleksandra Znichenko Pep Guardiola nie będzie mógł skorzystać z zawieszonego na jeden mecz Bernardo Silvy. Do treningów z drużyną powrócił natomiast etatowy goalkeeper Obywateli Ederson.

Ostatnie mecze:

10.11.2019 Liverpool - Manchester City 3:1 (Premier League)

06.11.2019 Atalanta Bergamo - Manchester City 1:1 (Liga Mistrzów)

02.11.2019 Manchester City - Southampton F.C. 2:1 (Premier League)

29.10.2019 Manchester City - Southampton F.C. 3:1 (Puchar Ligi)

26.10.2019 Manchester City - Aston Villa 3:0 (Premier League)

Możliwy skład:

Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Rodri, Silva, De Bruyne, Mahrez Sterling, Agüero

Chelsea

Sytuacja kadrowa:

Do spotkania na Etihad Stadium The Blues przystąpią bez kontuzjowanych Rubena Loftus-Cheeka oraz Antonio Rüdigera. Pod znakiem zapytania stoi występ Christiana Pulisica i Rossa Barkleya.

Ostatnie mecze:

09.11.2019 Chelsea - Crystal Palace 2:0 (Premier League)

05.11.2019 Chelsea - Ajax Amsterdam 4:4 (Liga Mistrzów)

02.11.2019 Watford - Chelsea 1:2 (Premier League)

30.10.2019 Chelsea - Manchester United 1:2 (Puchar Ligi)

26.10.2019 Burnley - Chelsea 2:4 (Premier League)

Możliwy skład:

Kepa, Emerson, Zouma, Tomori, Azpilicueta, Jorginho, Kovacic, Kante, Mount, Abraham, Willian

Ciekawostki

Manchester City nie wygrał żadnego z 4 ostatnich meczów (2 remisy, 2 porażki) przeciwko Chelsea, będąc niżej w tabeli od londyńczyków.

Chelsea przegrała 3 z 4 ostatnich wyjazdowych meczów z Manchesterem w Premier League (jedna wygrana). 6:0 10 lutego 2019 było najwyższym domowym zwycięstwem The Citizens nad Chelsea.

Manchester City w bieżącym sezonie strzelił najwięcej bramek w Premier League, grając przed własną publicznością (19). Chelsea strzeliła 18 bramek na wyjeździe, najwięcej ze wszystkich drużyn Premier League.

Pep Guardiola w całej swojej trenerskiej karierze tylko z Liverpoolem (5 razy) przegrywał częściej niż z Chelsea (4 razy)

Sergio Agüero strzelił najwięcej bramek (10) w Premier League przeciwko Chelsea niż jakikolwiek inny zawodnik w historii tych rozgrywek.

Jeden na jeden

Mecze - 157

Zwycięstwa Man City - 55

Remisy - 38

Zwycięstwa Chelsea - 64

