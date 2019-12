Nowy kontrakt dla Sterlinga?

Zaledwie rok po ostatnim przedłużeniu umowy Manchester City chce ponownie nagrodzić swojego gwiazdora nowym kontraktem.

24- latek w bieżącym sezonie jest wiodącą postacią w ofensywie SkyBlues i w dotychczas rozegranych 17 oficjalnych meczach zdobył 14 bramek, dokładając do nich 5 asyst.



Sterling, którego obecny kontrakt z Manchesterem City wygasa w czerwcu 2023 roku, nieoficjalnie kasuje tygodniówkę w wysokości 300 000 funtów, ale wraz z ewentualnym prolongowaniem umowy, klub z Eastland będzie prawdopodobnie zmuszony głębiej sięgnąć do kieszeni, by w pełni zadowolić wymagającego Anglika.



Przedwczesne przedłużenie kontraktu i zwiększenie zarobków Sterlinga ma między innymi na celu skuteczne odstraszenie potencjalnych chętnych do wykupienia bramkostrzelnego skrzydłowego z drużyny Mistrzów Anglii.

